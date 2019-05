Weltweit gehören Elektro-Scooter in immer mehr Städten zum Alltagsbild. Auch in Deutschland sollen sie bald zugelassen werden - und Autobauer Volkswagen will an dem Trend mitverdienen.

Volkswagen will in das boomende Geschäft mit Elektro-Tretrollern einsteigen. Dazu werde die Hauptmarke VW eine Kooperation mit dem chinesischen Start-up-Unternehmen Niu eingehen, bestätigte ein Sprecher am Montag. Gemeinsam solle das vor gut einem Jahr auf dem Autosalon in Genf vorgestellte Modell "Streetmate" gebaut werden. Als erste hatte darüber die Tageszeitung "Die Welt" berichtet.

VW erklärte, durch die Partnerschaft mit Niu wolle der Autobauer seine Kompetenz auf dem Gebiet erweitern, um damit den Kunden umfassende Mobilitätsangebote ...

Den vollständigen Artikel lesen ...