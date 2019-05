Die Nestlé Aktie ist seit dem Beginn des Jahres stets gestiegen. Ab und zu wurde ein Fall angetäuscht, dieser wurden jedoch schnell wieder aufgelöst und der Kurs stieg weiter an. Der aktuelle Kurswert liegt bei 97 CHF und ist heute Morgen leicht zurückgegangen. Der MACD zeigte heute Morgen ein Verkaufssignal an und bewegt sich nun nach unten. Der RSI zeigte bereits in der vergangenen Woche einen stark überkauften Markt an.

4-Stundenkerzen (Chartansicht)

Im 4 Stundenchart liegt ...

