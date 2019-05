FRoSTA AG: Rohwarenpreissteigerungen belasten das Ergebnis 2019 DGAP-News: FRoSTA AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognoseänderung FRoSTA AG: Rohwarenpreissteigerungen belasten das Ergebnis 2019 06.05.2019 / 15:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung FRoSTA AG (ISIN: DE0006069008): Rohwarenpreissteigerungen belasten das Ergebnis 2019 Nach heutiger Vorlage der Hochrechnung für das Jahr 2019 wird die FRoSTA AG das bislang prognostizierte Ergebnis für 2019 aller Voraussicht nach nicht erreichen. Nunmehr erwartet die FRoSTA AG für das Jahr 2019 ein Konzernjahresergebnis in der Größenordnung von 15 mEUR. Zuvor hatte die FRoSTA AG ein Ergebnis auf Vorjahresniveau (20m EUR) erwartet. Grund für diese Ergebnisbelastung ist der weitere Anstieg der Rohwarenpreise insbesondere beim Fisch. Dagegen hält die FRoSTA AG die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 (leicht steigende Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr) weiter aufrecht. Im Jahr 2018 belief sich der Umsatz auf 509m EUR. Bremerhaven, 6. Mai 2019 Der Vorstand 06.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FRoSTA AG Am Lunedeich 116 27572 Bremerhaven Deutschland Telefon: +49 471 / 9736 - 403 Fax: +49 471 / 75 - 163 E-Mail: renken@frosta.de Internet: www.frosta-ag.com ISIN: DE0006069008 WKN: 606900 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 807557 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 807557 06.05.2019 ISIN DE0006069008 AXC0213 2019-05-06/15:48