Keine Frage: Bislang war das Börsenjahr 2019 ein ausgezeichnetes Jahr mit Zugewinnen auf breiter Front, die viele Investoren verpasst haben. Doch in der neuen Woche gibt es etwas Störfeuer, denn Donald Trump schwingt mal wieder die "Zoll-Keule" gegen China. Nachdem es wochenlang hieß, dass die Handelsgespräche gut vorankämen, überraschte der US-Präsident am Wochenende damit, dass er schon am Freitag die Zölle auf viele chinesische Importe deutlich erhöhen wolle, da ihm die Verhandlungen zu lange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...