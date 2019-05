Die britische Billigairline sieht sich zwar für das Sommergeschäft gerüstet - rechnet aber erneut mit Störungen im europäischen Flugverkehr.

Die britische Billigairline Easyjet rechnet auch in diesem Jahr zur Hauptreisezeit mit Störungen im deutschen und europäischen Flugverkehr. "Es wird sicher im Sommer zu Engpässen kommen", sagte der neue Deutschland-Chef Stephan Erler am Montag in Berlin.

Easyjet sei aber gut aufgestellt, um mit den Herausforderungen umzugehen. Dies soll gelingen durch zusätzlich in Europa stationierte Maschinen, die notfalls einspringen könnten. Zudem ...

