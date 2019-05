Wirecard konnte am Freitag den Kurs oberhalb von 130 Euro nicht mehr halten. Es ging um fast 2 % nach unten. Dennoch sollten sich die Notierungen in den kommenden Tagen noch einmal nach oben bewegen können. 15 % oder mehr Plus sind demnach möglich. Denn die Aktie zeigte sich zuletzt deutlich erholt, weitere ungünstige Nachrichten über den Wert sind gleichfalls nicht mehr an den Markt gekommen. Daher ist die Aktie derzeit noch im selben Flow, der vorher schon galt. Die wirtschaftlichen Aussichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...