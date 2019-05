Bislang müssen Beamte nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Der Sozialverband VdK will das ändern - und wird dabei von der SPD unterstützt.

Der Sozialverband VdK fordert eine Einbeziehung von Beamten, Selbstständigen und Politikern in die gesetzliche Rente. Unterstützung kam von SPD-Chefin Andrea Nahles. Eine "Rente für alle" sei Programm der SPD, sagte sie am Montag in Berlin.

VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte, Beamte, Selbstständige und Politiker seien meist Menschen, die gut verdienen und daher auch seltener krank seien. "Sie würden mit ihren Beiträgen ...

