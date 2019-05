Bundeswirtschaftsminister Altmaier fordert eine gemeinsame Position zu seiner Industriestrategie. Während der BDI den Plan kritisiert, bekommt der Minister Rückenwind von der Gewerkschaft IG Metall.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will seine umstrittene Industriestrategie noch in diesem Jahr entscheidend voranbringen. Ziel sei es, 2019 eine gemeinsame Position innerhalb der Regierung zu finden, sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin. Er hatte zu Wochenbeginn rund 70 Vertreter von Industrie- und Wirtschaftsverbänden, Unternehmen, Gewerkschaften und der Politik ins Ministerium eingeladen, um über seinen Entwurf zu diskutieren. Deutliche Kritik kam dabei vom Industrieverband BDI. Rückendeckung erhielt Altmaier von der IG Metall. Er kündigte an, alternative Vorschläge in sein Konzept einbauen zu wollen. Konkrete Beschlüsse habe es aber noch nicht gegeben, so Altmaier.

Der BDI kritisierte unter anderem, dass die bisherigen Pläne zu stark auf große Konzerne ausgerichtet seien. Kleineren und mittelständischen Unternehmen sowie forschenden Firmen werde die "Nationale ...

