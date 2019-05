Wird die Adidas-Aktie in der neuen Handelswoche ihren Kursanstieg von Ende der vorigen Woche fortsetzen? Vorigen Freitag war die Aktie per Handelsende bekanntlich mit einem sehr starken Kursanstieg von 20,90 Euro bzw. rund 9,1% auf 249,80 Euro aus dem Xetra-Handel ins Wochenende gegangen. Damit hat die Aktie in den vorigen Monaten eine glänzende Performance hingelegt. Zur Erinnerung: Ende 2018 hatte die Adidas-Aktie zwischenzeitlich noch bei unter 185 Euro notiert. Anlass für den Kurssprung am ...

