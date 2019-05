Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AMS: AMS am 6.5. -7,35%, Volumen 175% normaler Tage , ZAG: Zumtobel am 6.5. -3,77%, Volumen 166% normaler Tage , CLEN: Cleen Energy am 6.5. -3,60%, Volumen 22% normaler Tage , MMK: Mayr-Melnhof am 6.5. 1,22%, Volumen 101% normaler Tage , WXF: Warimpex am 6.5. 2,53%, Volumen 507% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 6.5. 2,63%, Volumen 27% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. SW Umwelttechnik SWUT 19.500 2.63% Warimpex WXF 1.420 2.53% Mayr-Melnhof MMK 116.600 1.22% Cleen Energy ...

