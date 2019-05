Tagesausblick für 7.5.: DAX bekommt Dämpfer. BMW, Infineon und Ferrari im Fokus1

Richard Pfadenhauer,

Der Handelsstreit zwischen den USA und China eskaliert wieder. US-Präsident Donald Trump drohte in Kürze weitere Strafzölle auf chinesische Güter zu erheben. Die Anleger rund um Globus reagierten geschockt. In Asien sackten die Aktienindizes zeitweise über drei Prozent und in Europa stürzten DAX & Co. zu Handelsbeginn rund zwei Prozent ab. Mit Unterstützung der Wall Street wurden die Verluste in Europa am Nachmittag wieder eingedämmt. So schlossen der DAX und EuroStoxx50 jeweils mit einem Minus von 1,3 Prozent bei 12.260 beziehungsweise 3.460 Punkten. China setzt derweil weiter auf Verhandlungen. Eine rasche Einigung erscheint somit weiterhin möglich. Dass das Störfeuer aus Washington zunächst keinen Flächenbrand auslöste zeigte auch der Blick auf den Anleihemarkt und die Edelmetalle. Weder die Anleihen noch bei Gold und Silber waren extreme Ausschläge zu beobachten. Die Rendite für langfristige deutsche Bundesanleihen liegt bei 0 Prozent und der Goldpreis bei 1.280 USD pro Feinunze.

Unternehmen im Fokus

BASF und RWE zahlten heute ihre Dividende. Hochtief kam nach dem Vorwurf von Bilanzfehlern bei der Tochter Cimic unter Druck. Aumann, Dürr und Kion verlieren nach negativen Analystenkommentaren. Symrise übernimmt das italienische Biotech-Unternehmen Cutech.

Morgen melden aus Deutschland Axel Springer, BMW, Deutz, ElringKlinger, Evonik, Hannover Rück., HelloFresh, Henkel, Infineon, Morphosys, Münchener Rück., Pfeiffer Vacuum, Rational, SGL Carbon, Uniper und Vonovia Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Aus dem übrigen Europa stehen Adecco, Alstom, Anheuser Busch, Campari, Ferrari und Intesa Sanpaolo und ihre Quartalszahlen im Fokus. Zudem laden Deutsche Lufthansa, Fuchs Petrolub, Hochtief, Siltronic und TAG Immobilien zur Hauptversammlung. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer veröffentlicht Zahlen zum Auftragseingang im ersten Quartal 2019. Google lädt zur Entwicklungskonferenz.

Wichtige Termine

Deutschland - Auftragseingang Industrie, März

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.300/12.440/12.530/12.650 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.840/12.000/12.130/12.200 Punkte

Der DAX kippte zum Wochenstart unter die Marke von 12.400 Punkten und testete die Unterstützungszone 12.130/12.200 Punkte. Am Nachmittag distanzierte sich der Index wieder deutlich vom Tagestief. Oberhalb von 13.300 Punkten besteht die Chance auf einen Rebound über 12.400 Punkte. Die Bullen sollten dennoch auf der Hut sein. Noch ein Rücksetzer auf 12.130 Punkte oder gar darunter könnte eine Verkaufswelle auslösen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 26.03.2019 - 06.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 07.05.2014 - 06.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 3,00 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 3,80 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.05.2019; 17:41 Uhr

