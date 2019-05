EANS-Adhoc: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / AT&S

erzielt 2018/19 erneut Rekordwerte bei Umsatz und EBITDA

Geschäftszahlen/Bilanz

06.05.2019

Leoben - AT&S erzielt 2018/19 erneut Rekordwerte bei Umsatz und EBITDA

* Breites Produktportfolio stützt positiven Geschäftsverlauf

* Sehr gute Nachfrage nach IC-Substraten sowie im Bereich Medical & Healthcare

* Umsatz erreicht mit 1.028 Mio. EUR das neunte Mal in Folge Rekordniveau

* EBITDA steigt dank Produktivitätssteigerungen auf 250 Mio. EUR

* Ergebnis je Aktie von EUR 1,38 auf EUR 2,08 gesteigert

* Dividendenvorschlag gegenüber dem Vorjahr um 66,7 % auf 0,60 EUR erhöht

* Vorstand erwartet für 2019/20 trotz hoher Volatilitäten eine stabile

Entwicklung

In einem sehr herausfordernden Marktumfeld konnte AT&S im Geschäftsjahr 2018/

19 die Umsatz- und Ergebniskennzahlen erneut ausbauen. Nach einem starken

ersten Halbjahr schwächte sich die Nachfrage im zweiten Halbjahr marktbedingt

in den Bereichen mobile Endgeräte, Automotive und Industrie ab. Die Bereiche

IC-Substrate und Medizintechnik entwickelten sich demgegenüber über das

gesamte Jahr hin sehr positiv.

Der Konzernumsatz 2018/19 stieg um 3,6 % auf 1.028,0 Mio. EUR (Vorjahr: 991,8

Mio. EUR). Die Effekte aus der Umsetzung des neuen IFRS 15 führten zu einer

Erhöhung des ausgewiesenen Umsatzes um 22,5 Mio. EUR. Unterjährig bewegten

sich die Umsätze entsprechend dem üblichen saisonalen Zyklus. Die beiden

Quartale zwei und drei wiesen deutlich höhere Umsätze als das erste und das

vierte Quartal auf.

Das EBITDA lag mit 250,1 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahreswert von 226,0

Mio. EUR. Die EBITDA-Marge erhöhte sich auf 24,3 % (Vorjahr: 22,8 %). Die

positive Ergebnisentwicklung resultiert vor allem aus Effizienz- und

Produktivitätssteigerungen, Bewertungseffekten durch die US-Dollar-

Entwicklung sowie die Anwendung der neuen Rechnungslegungsvorschrift IFRS 15.

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg aufgrund der oben genannten Effekte deutlich

um 29,8 % auf 117,2 Mio. EUR (Vorjahr: 90,3 Mio. EUR). Die EBIT-Marge erhöhte

sich auf 11,4 % (Vorjahr: 9,1 %).

Das Finanzergebnis verbesserte sich aufgrund positiver Wechselkurseffekte und

dem höheren Volumen der Termingeldveranlagungen von -14,8 Mio. EUR auf -2,0

Mio. EUR. Die Steuerbelastung betrug 28,2 Mio. EUR (Vorjahr: 19,0 Mio. EUR).

Folglich erhöhte sich das Konzernergebnis von 56,5 Mio. EUR auf 86,9 Mio. EUR.

Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf 2,08 EUR (Vorjahr: 1,38 EUR). Bei

der Berechnung des Ergebnisses je Aktie wurde der Nettoaufwand für

Hybridkapitalzinsen in Höhe von 6,2 Mio. EUR (Vorjahr: 2,9 Mio. EUR) vom

Konzernjahresergebnis in Abzug gebracht.

Bilanz und Cashflow

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im Geschäftsjahr 2018/19

170,5 Mio. EUR (Vorjahr: 143,2 Mio. EUR). Aufgrund der sehr guten operativen

Entwicklung konnte AT&S sämtliche Investitionen in Sachanlagen aus dem

laufenden Geschäft finanzieren.

Die Eigenkapitalquote lag aufgrund der durch die Begebung des

Schuldscheindarlehens gestiegenen Bilanzsumme mit 45,0 % (Vorjahr: 46,5 %)

unter dem Wert zum 31. März 2018. Die Nettoverschuldung verringerte sich um

28,2 % auf 150,3 Mio. EUR (Vorjahr: 209,2 Mio. EUR). Der Rückgang resultiert

aus dem positiven operativen Free-Cashflow.

Der Verschuldungsgrad sank deutlich von 29,4 % auf 18,7 %. Die Kennzahl

Nettoverschuldung/EBITDA, sie spiegelt die theoretische Entschuldungsdauer

wider, verbesserte sich aufgrund der niedrigeren Nettoverschuldung von 0,9

Jahren auf 0,6 Jahre. Sie lag damit weiterhin deutlich unter dem definierten

Maximalwert von 3,0 Jahren.

Attraktive Rendite für Aktionäre

Basierend auf der guten Performance der letzten Jahre und einem Rekordergebnis

im Geschäftsjahr 2018/19 will der Vorstand der Hauptversammlung eine Dividende

von 0,60 EUR je Aktie vorschlagen.

____________________________________________________________________ __________

|Gem. IFRS; (in | 2017/18 | 2018/19 | |

|Mio. EUR) | 01.04.2017- | 01.04.2018- | Veränderung |

|__________________|____31.03.2018_____|____31.03.2019_____|________ ___________|

|Umsatzerlöse______|______________991,8|____________1.028,0|________ ______3,6_%|

|EBITDA____________|______________226,0|______________250,1|________ _____10,7_%|

|EBITDA-Marge (in | 22,8| 24,3| |

|%)________________|___________________|___________________|________ ___________|

|EBIT______________|_______________90,3|______________117,2|________ _____29,8_%|

|EBIT-Marge_(in_%)_|________________9,1|_______________11,4|________ ___________|

|Konzernergebnis___|_______________56,5|_______________86,9|________ _____53,8_%|

|Cashflow aus der | | | |

|laufenden | 143,2| 170,5| 19,1 %|

|Geschäftstätigkeit|___________________|___________________|________ ___________|

|Netto- | | | |

|Investitionen (Net| 141,7| 100,8| -28,8 %|

|CAPEX)____________|___________________|___________________|________ ___________|

|Eigenkapitalquote | 46,51*| 45,02**| -|

|(in_%)____________|___________________|___________________|________ ___________|

|Nettoverschuldung_|____________209,21*|___________150,32**|________ ____-28,2_%|

|Gewinn_je_Aktie___|_______________1,38|_______________2,08|________ _____50,7_%|

*) Per 31.03.2018 **) Per 31.03.2019

Segment Mobile Devices & Substrates profitiert von höherwertigem

Produktportfolio

Auch wenn sich das Geschäft 2018/19 grundsätzlich positiv entwickelte, zeigte

sich im zweiten Geschäftshalbjahr bei mobilen Endgeräten marktbedingt eine

rückläufige Nachfrage. Gleichzeitig profitierte das Segment von einem deutlich

höheren Absatzvolumen und einem höherwertigen Produktportfolio bei IC-

Substraten. Dementsprechend erhöhte sich der Segmentumsatz um 5,0 % auf 776,0

Mio. EUR (Vorjahr: 738,9 Mio. EUR).

Das EBITDA des Segments lag mit 193,5 Mio. EUR um 8,1 % über dem Vorjahreswert

von 179,0 Mio. EUR. Der EBITDA-Anstieg resultierte aus der guten operativen

Performance am Standort Chongqing sowie einer positiven Wechselkursentwicklung.

Die EBITDA-Marge des Segments lag mit 24,9 % über dem Vorjahreswert von 24,2 %.

Segment Automotive, Industrial, Medical auf dem Niveau des Vorjahres

Mit einem Umsatz von 365,2 Mio. EUR (Vorjahr: 364,9 Mio. EUR) blieb das Segment

Automotive, Industrial, Medical stabil auf Vorjahresniveau. Während die Bereiche

Automotive und Industrial eine etwas schwächere Nachfrage verzeichneten, war das

Wachstum im Bereich Medical sehr hoch.

Das Segment-EBITDA lag mit 52,6 Mio. EUR (Vorjahr: 46,8 Mio. EUR) um 12,4 % über

dem Vorjahr. Diese Steigerung resultiert aus einem besseren Produktmix und

positiven Wechselkurseffekten. Die EBITDA-Marge erhöhte sich um 1,6

Prozentpunkte auf einen Wert von 14,4 % (Vorjahr: 12,8 %).

Mittelfriststrategie: Eingeschlagener Wachstumskurs mit neuen Marktpotentialen

wird fortgesetzt

Die Trends in der Elektronikindustrie werden auch in Zukunft die

Miniaturisierung und die funktionale Integration sein. Zusätzlich verstärkt sich

aufgrund von immer kürzeren Lebenszyklen bei neuen Produkten die Notwendigkeit

einer möglichst kurzen Time-to-Market. Die Kombination dieser Trends verstärkt

in den kommenden Jahren die Modularisierung in der Elektronik.

Das bedeutet, es werden integrierte Funktionsbausteine entwickelt, die ein

definiertes Leistungsspektrum aufweisen und damit in verschiedenen Anwendungen

und Geräten zum Einsatz kommen können. Aufgrund der Verwendung dieser

vorentwickelten Bausteine ergeben sich für die Geräteanbieter deutliche

Potenziale, die Time-to-Market weiter zu reduzieren. Dies wird die Supplychain

in der Elektronikindustrie grundlegend verändern. Durch die hohe

Integrationsdichte der Module werden verschiedenartigste Technologien zur

Herstellung der Module zum Einsatz kommen.

Im Rahmen der Strategie "More than AT&S" will das Unternehmen an diesem in den

kommenden Jahren stark wachsenden Markt (rund 12 % CAGR) bestmöglich

partizipieren. Dazu baut AT&S seine Position in der Wertschöpfungskette aus und

erschließt zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten durch den Einstieg in ein weiteres

Marktsegment. Wesentliche Effekte daraus sind weitere sehr vielversprechende

Wachstumsmöglichkeiten in einem hochtechnologischen Marktsegment, eine weitere

Diversifizierung des Applikations- und Kundenportfolio und eine frühzeitige

Positionierung in einem wichtigen Zukunftsmarkt.

AT&S hat sich in den vergangenen Jahren konsequent auf diesen Trend vorbereitet

und die für die Umsetzung der Strategie benötigte Technologie Toolbox aufgebaut.

Im Rahmen der Strategie "More than AT&S" werden auch künftig alle Möglichkeiten

zum Aufbau weiterer benötigter Technologien und Fähigkeiten geprüft. Dabei

können sowohl organische wie auch nicht organische Maßnahmen in Betracht kommen.

Zusammenfassend bedeutet dies: Auch wenn das Jahr 2019 aufgrund des

konjunkturellen und weltpolitischen Umfelds kurzfristig gewisse

Herausforderungen mit sich bringt, bleibt AT&S weiterhin auf einem guten Kurs.

Die Entwicklungsmöglichkeiten des Unternehmens bleiben weiterhin sehr positiv,

so dass der Vorstand davon ausgeht, dass AT&S seine Wachstumsstrategie in den

kommenden Jahren erfolgreich umsetzen wird.

Ausblick 2019/20: Stabiler Umsatz bei einer EBITDA-Marge innerhalb der

Bandbreite von 20 bis 25 %

Basierend auf der seit der zweiten Jahreshälfte 2018/19 sichtbaren

Nachfrageschwäche in den Bereichen Smartphone, Automotive und Industrie, dem

fortwährend volatilen Marktumfeld und der geringen Visibilität, ist zu

Jahresbeginn 2019/20 weiterhin eine hohe Unsicherheit im Markt zu verzeichnen.

In Anbetracht dieses Marktumfelds geht der Vorstand zunächst von einer auf

Jahresbasis stabilen Umsatzentwicklung und einer EBITDA-Marge in der Bandbreite

entsprechend der Mittelfrist-Guidance von 20 und 25 % aus. Voraussetzung dafür

ist, dass sich die Rahmenbedingungen (Wirtschaftspolitik und Wechselkurse) nicht

wesentlich verschlechtern. Neben der im Jahresverlauf üblichen Saisonalität wird

insbesondere ein durch die Marktunsicherheit belastetes erstes Halbjahr

erwartet.

Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr 2019/20

Aus dem bereits kommunizierten und im Geschäftsjahr 2018/19 gestarteten Ausbau

der Kapazitäten im Bereich der IC-Substrate werden in der laufenden Periode rund

80 Mio. EUR zahlungswirksam. Für Basisinvestitionen (Erhaltung und Technologie-

Upgrades) ist ein Volumen zwischen 80 bis 100 Mio. EUR geplant. Abhängig von der

Marktentwicklung können zusätzlich 100 Mio. EUR für Kapazitäts- und

Technologieerweiterungen schlagend werden.

Rückfragehinweis:

Gerda Königstorfer, Director Investor Relations & Communications

Tel: +43 3842 200-5925; Mobil: +43 676 8955 5925; g.koenigstorfer@ats.net

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

Fabriksgasse 13

A-8700 Leoben

Telefon: 03842 200-0

FAX:

Email: ir@ats.net

WWW: www.ats.net

ISIN: AT0000969985

Indizes: WBI, ATX GP, VÖNIX

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

ISIN AT0000969985

AXC0262 2019-05-06/18:45