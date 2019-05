Der US-Vermögensverwalter Fidelity verwahrt bereits Bitcoin, nun will er auch in den Handel einsteigen. Der gebeutelten Branche gibt das Auftrieb.

Die wichtigste Kryptowährung Bitcoin ist wieder auf dem Vormarsch. Die jüngste positive Nachricht kommt aus Boston: Wie eine Sprecherin bestätigte, will Fidelity schon bald Bitcoin handeln. Der Schritt gilt in der Branche als wichtiges Signal. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet.

Fidelity mit Hauptsitz in Boston ist einer der größten Vermögensverwalter der Welt. Sein US-Ableger Fidelity Investments setzt nun große Hoffnungen in die Kryptobranche. Bereits in wenigen Wochen will die Firma für institutionelle Kunden, darunter Vermögensverwalter, Hedgefonds und Family Offices, Bitcoin außerbörslich kaufen und verkaufen. Andere Währungen bietet Fidelity nicht an, Privatkunden sind vom Angebot ausgeschlossen.

Fidelity wäre mit ...

