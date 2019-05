Die Barrick Gold-Aktie stieß am 23. Oktober und am 13. Dezember zweimal bis in den Bereich von 14,10 bis 14,17 US-Dollar vor, konnte den Widerstand anschließend allerdings nicht überwinden und fiel zurück. Gestoppt wurde die Mitte Dezember begonnene Talfahrt erst am 22. Januar auf dem Niveau von 11,52 US-Dollar.

Unterstützt vom steigenden Goldpreis vollzog die Aktie anschließend eine Rallye, die den Kurs bis zum 27. März auf 14,54US-Dollar ansteigen ließ. Damit war das im Oktober und Dezember ...

