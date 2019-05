Die zurückliegenden Wochen waren für Tesla nicht leicht: Immer wieder gelangten Interna an die Öffentlichkeit, die dem Elektroautobauer zum Schaden gereichten. Eine versäumte Zollbefreiung für seine in China gefertigten Komponenten gehörte ebenso zu den geleakten Informationen wie das angespannte Verhältnis zum Batteriezellenlieferanten und Gigafactory-Partner Panasonic. Mit dem Ausplaudern von Informationen, insbesondere an Journalisten, soll nun Schluss sein - es drohen empfindliche Konsequenzen.

Einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...