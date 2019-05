In Skandinavien wird es schon länger erprobt, nun können Lkw auch in Hessen wie Züge mit Stromabnehmern unter Oberleitungen fahren. Auf der A5 startet ein Pilotprojekt unter normalen Verkehrsbedingungen.

Die erste Elektrostrecke auf einer deutschen Autobahn steht von Dienstag an für den Güterverkehr zur Verfügung. Auf der stark befahrenen A5 zwischen Langen/Mörfelden und Weiterstadt in Hessen können nun Hybrid-Lastzüge im realen Verkehr über Stromabnehmer an Oberleitungen Energie tanken. Die Lastwagen sollen wie bei Zügen an die Leitung andocken und die Batterien aufladen. Im Rahmen des Projektes "Elisa" (elektrifizierter, innovativer ...

