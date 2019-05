Der Handelsstreit zwischen China und den USA bestimmt die Stimmung an der Börse. Anleger blicken zudem auf die Zahlen von gleich vier Dax-Unternehmen.

Donald Trumps Ankündigung, ab Freitag die Einfuhrzölle auf chinesische Importe zu erhöhen, hat zum Wochenstart die jüngste Kurs-Rally beendet: Der Dax ging am Montag mit einem Minus von 1,01 Prozent bei 12.287 Punkten aus dem Handel. Zwischenzeitlich war der deutsche Leitindex auf 12.135 Zähler gesunken.

Am Dienstag notiert das Frankfurter Börsenbarometer vor Handelsbeginn auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht unter dem Schlusskurs des Vortages. Was die Märkte im Handelsverlauf bewegen wird.

1 - Vorgabe aus den USA

An den US-Börsen zeigten sich die Anleger angesichts der jüngsten Zolldrohungen des US-Präsidenten gegen China verunsichert. Am Wochenende hatte Trump über den Kurznachrichtendienst Twitter für kommenden Freitag eine Erhöhung von Importzöllen für bestimmte chinesische Produkte von zehn Prozent auf 25 Prozent angekündigt und seine harte Haltung am Montag bekräftigt.

Immerhin konnten die wichtigsten Indizes einen Teil ihrer Verluste im Handelsverlauf wieder wettmachen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent tiefer bei 26.438 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,4 Prozent auf 2932 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,5 Prozent auf 8123 Punkte. Zum Handelsstart hatten die Verluste zwischen 1,5 und 1,8 Prozent betragen.

"Anleger haben bislang darauf gesetzt, dass es eine schnelle Einigung gibt in den Verhandlungen", sagte Marktanalyst Mati Greenspan vom Onlinebroker eToro. "Mit nur zwei kleinen Tweets hat Donald Trump allerdings die Ruhe an den Märkten zerstört." Für Hoffnung sorgte dann ein Bericht im Handelsverlauf, wonach eine chinesische Delegation in dieser Woche dennoch zu neuen Verhandlungen in die USA reisen soll.

2 - Handel in Asien

Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstag von den Kursverlusten zu Wochenbeginn leicht erholt. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte außerhalb Japans kletterte um 0,38 Prozent, nachdem er am Vortag wegen der neuen Handelsspannungen auf den niedrigsten Stand seit fünf Wochen abgerutscht war. Auch in China und Hongkong legten die führenden Indizes zu.

In Japan öffneten die Märkte erstmals nach zehntägiger Unterbrechung, die wegen der Feierlichkeiten zur Thronbesteigung des neuen Kaisers angesetzt worden waren. Die Korrektur beim Nikkei lag zuletzt bei 1,5 Prozent, der Index fiel auf 21.920 Zähler. Die Verluste im führenden Aktienindex Japan wurden im Handelsverlauf immer größer.

An den Devisenmärkten gab es keine größeren Ausschläge. Der Euro notierte im asiatischen Handel kaum verändert bei 1,1199 Dollar, während der Dollar bei 111,75 Yen ebenfalls stabil blieb. US-Rohöl verbilligte sich leicht um 0,2 Prozent auf 62,12 US-Dollar je Fass.

3 - Vier Dax-Konzerne legen Zahlen vor

Die Bilanzen mehrerer Unternehmen aus der ersten Börsenliga werden die Anleger am Dienstagmorgen beschäftigen. So präsentiert der Autobauer BMW seine Zahlen für das erste Quartal. Wie bei Daimler und VW dürfte sich hier die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...