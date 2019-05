Nach der Einigung mit Qualcomm, deutlich besseren Quartalszahlen als erwartet, einer Dividendenerhöhung und der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms, machte die Aktie von Apple einen deutlichen Satz nach oben. Das Unternehmen aus Cupertino bestätigt damit ebenfalls die gute Stimmung im US-Technologiesektor. Entsprechend schnell schwenkte die NASDAQ in diesem Jahr wieder auf ihren Erfolgskurs ein und markierte zuletzt sogar erneut Allzeithochs. An der US-Technologiebörse spielt bereits die Musik der Zukunft und in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Automatisierung, Robotik, Biotechnologie, etc. werden heute die Fundamente für künftigen Wohlstand gelegt. Aufbruch statt Verzagtheit Im Gegensatz dazu steht die öffentliche ...

