Eine drohende EU-Kartellstrafe könnte Autobauer BMW bald teuer zu stehen kommen. So teuer, dass eine Milliardenrückstellung gemeinsam mit einer schwächeren Autokonjunktur BMWs Autogeschäft einen herben Verlust beschert.

Der Autobauer BMW ist in seinem Kerngeschäft wegen der Milliardenrückstellung für eine drohende EU-Kartellstrafe in die roten Zahlen gerutscht. Der Konzern wies am Dienstag für die ersten drei Monate im Autogeschäft einen operativen Verlust von 310 Millionen Euro aus, nachdem vor Jahresfrist noch ein Betriebsgewinn von 1,88 Milliarden Euro gestanden hatte. Im Konzern brach das Ergebnis um 78 Prozent auf 589 Millionen Euro ein. Damit war der Rückgang noch höher als von Analysten erwartet. Der Umsatz sank im gleichen Zeitraum um knapp ein Prozent auf 22,5 Milliarden Euro.

Die Münchner stellen ...

