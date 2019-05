Wie die Börsen-Zeitung berichtet, meldet der Stimmrechtsberater Ivox Bedenken gegen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank an. Der Stimmrechtsberater Glass Lewis empfiehlt sogar explizit, Vorstand und Aufsichtsrat der Deutschen Bank nicht zu entlasten. Die Hauptversammlung am 23. Mai könnte für die Führungsregie also alles andere als gemütlich werden. Wenig Freude haben auch die Aktionäre - die DAX-Aktie hat innerhalb ei. ...

