Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Zölle auf chinesische Waren erhöhen zu wollen, blieb nicht ohne Auswirkungen auf das gestrige Handelsgeschehen. Neue Ängste vor einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China liessen die Anleger die in der letzten Zeit erworbenen Gewinne realisieren und brachten die wichtigsten europäischen Indices nach unten, lediglich in London war die Börse feiertagsbedingt geschlossen. In der Branchenwertung verbuchten alle Teilindices Verluste, am besten hielt sich noch die als defensiv geltende Lebensmittelbranche die nahezu unverändert schliessen konnte. Die deutlichsten Abgaben gab es im Automobilsektor, hier erlitten vor allem die französischen Zulieferer Valeo und Faurecia Abgaben von ...

