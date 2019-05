Die Plattformarchitektur bietet hohe Parallelität und Testmöglichkeiten an mehreren Standorten für Mehrbandfrequenzen

TOKIO, May 07, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der führende Anbieter von Halbleiter-Testausrüstungen Advantest Corporation (TSE: 6857) hat sein V93000-System erweitert, um kostengünstig die nächste Generation von 5G-NR-Funkfrequenzgeräten und -modulen auf einer einzigen skalierbaren Plattform zu testen. Die neue Lösung V93000 Wave Scale Millimeter hat die hohe Parallelität für mehrere Standorte und die Vielseitigkeit, die für für Mehrband-Milimeterwellen-Frequenzen (mmWave) erforderlich ist. Der Betriebsbereich von 24 GHz bis 44 GHz und 57 GHz bis 70 GHz ermöglicht es Kunden, ihre Markteinführungszeit für neue Designs auf mmWave-Frequenz-Basis zu verkürzen.

Von anderen Lösungen unterscheidet sich das hochintegrierte System architektonisch durch die Bereitstellung von nicht weniger als 64 bidirektionalen mmWave-Anschlüssen in einer modularen Implementierung. Dies ermöglicht nicht nur den Einsatz verschiedener 5G- und WiGig-Frequenzmodule, sondern auch die Hinzufügung neuer Module, wenn auf globaler Ebene neue Frequenzbänder eingeführt werden. Basierend auf einem innovativen mmWave-Platinengehäuse mit bis zu acht mmWave-Instrumenten funktioniert diese äußerst vielseitige und effektive ATE-Lösung auf dem Leistungsniveau von Highend-Benchgeräten. Die Breitband-Testfunktion des skalierbaren Systems gibt ihm die Fähigkeit, die volle Modulation und Demodulation für Geräte mit Ultrabreitband (UWB), 5G-NR mmWave bis zu 1 GHz, WiGig (802.11ad/ay) bis zu 2 GHz und Antenna-in-Package (AiP) und zusätzlich zu Beamforming und Over-the-Air-Tests handhaben zu können.

"Durch die branchenweit erste integrierte mmWave-ATE-Testlösung für mehrere Standorte bieten wir Kunden einen Weg, die Testkosten für aktuelle und künftige 5G-NR-Geräte zu reduzieren", sagte Juergen Serrer, Executive Vice President der Geschäftseinheit V93000 in der ATE Business Group von Advantest Corporation. "Insbesondere OSAT-Unternehmen könnnen von dieser flexiblen, skalierbaren mmWave-ATE-Lösung sehr profitieren.

Erste Installationen bei Kunden, die sowohl 5G- als auch WiGig-Multiband-Geräte testen, sind abgeschlossen. Advantest nimmt jetzt Bestellungen für die neue mmWave-Lösung entgegen.

Über die Advantest Corporation

Als ein erstklassiges Technologieunternehmen ist Advantest der führende Produzent von automatischer Testausstattung (ATE) für die Halbleiterbranche und ein Premiumhersteller von Messinstrumenten, die beim Design und der Produktion von elektronischen Instrumenten und Systemen eingesetzt werden. Seine topmodernen Systeme und Produkte werden in die hochentwickeltsten Halbleiterproduktionslinien der Welt integriert. Das Unternehmen konzentriert sich außerdem auf die Forschung und Entwicklung für neue Märkte, die von Fortschritten bei Nanotech- und Terahertz-Technologien profitieren, und hat Multivision-Metrologie-Scanning-Elektronenmikroskope, die essentiell für die Herstellung von Fotomasken sind, sowie bahnbrechende Instrumente für 3D-Bildgebung und -Analyse entwickelt. Advantest wurde 1954 in Tokio gegründet und eröffnete seine erste Niederlassung 1982 in den USA. Mittlerweile unterhält das Unternehmen Niederlassungen weltweit. Weitere Informationen sind verfügbar auf www.advantest.com (http://www.advantest.com).

