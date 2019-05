Nach dem abrupten Ende der Dax-Rally am Montag eröffnet der Leitindex am Dienstag leicht im Plus. Henkel-Papiere jedoch fallen ans Dax-Ende.

Die neue Eskalationsstufe im Handelsstreit zwischen den USA und China bleibt auch am Dienstag das wichtigste Gesprächsthema an der Börse - doch Anleger agieren viel beruhigter als am Vortag. Der Dax eröffnet mit 12.298 Punkten etwa auf dem Schlusskurs vom Montag.

Eine Nachricht dürfte dafür gesorgt haben, dass Investoren tief durchatmen: Trotz der jüngsten Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, neue Sonderzölle erheben zu wollen, reist Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He zu der neuen Gesprächsrunde nach Washington. Das bestätigte das chinesische Handelsministerium am Dienstag. Der Verhandlungsführer wird wie geplant dort am 9. und 10. Mai mit Vertretern der USA beraten.

Eine Absage der Verhandlungen von chinesischer Seite hätte die Kurse vermutlich noch weiter absacken lassen. Viele Anleger würden nun wieder etwas mutiger, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. "Sie setzen darauf, dass Trump lediglich den Druck auf China erhöhen will und in den kommenden Wochen keine weiteren Strafzölle folgen."

Trump ...

Den vollständigen Artikel lesen ...