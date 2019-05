Der langjährige Aufschwung hat den Deutschen mehr Geld ins Portemonnaie gespült. Das zeigt eine neue Studie. Doch nicht alle haben profitiert. Das birgt Sprengstoff für die Zukunft.

Das Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre hat den deutschen Haushalten spürbar höhere Einkommen beschert. Im Schnitt 29 Prozent mehr Geld hatten sie 2017 zur Verfügung als noch 1991 - netto und inflationsbereinigt, wohl bemerkt. Das zeigt eine neue Studie zur Einkommensverteilung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin.

Und der Geldsegen kommt offenbar nicht nur in den Portemonnaies der Menschen an, sondern auch in ihren Köpfen: Die Befragten waren 2017 deutlich zufriedener als in den zwei Jahrzehnten zuvor, und das über alle Einkommensgruppen hinweg.

Das Urteil des Forscherteams um Markus Grabka fällt dennoch gespalten aus. Der Grund: Die Einkommen wuchsen in den unterschiedlichen Einkommensgruppen unterschiedlich stark, vor allem getrieben von den Top-Verdienern. Die viel beschworene Schere zwischen Arm und Reich geht also weiter auf.

So nahmen die Einkommen der obersten zehn Prozent um 35 Prozent zu. Bei den untersten zehn Prozent hingegen sanken sie sogar. Auch das sogenannte Dezentil darüber, also die Gruppe zwischen den unteren elf und 20 Prozent der Einkommen, legte gerade einmal um ...

