HR7 GmbH weiter auf dem VormarschThe Job Factory erneut mit 2-stelligem Wachstum(press1) - Hamburg, 07. Mai 2019 - Der Hamburger Personaldienstleister HR7GmbH The Job Factory hat die Zahlen des Geschäftsjahres 2018veröffentlicht und gleichzeitig einen Ausblick auf das laufende Jahrgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Umsatz in 2018 erneut umsatte 15 Prozent gesteigert werden. Auch in 2019 zeichnet sich ab, dasssich der Wachstumskurs fortsetzt."Wir sind mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 sehr zufrieden und habenunsere Marktposition in einem schwierigen Umfeld ausbauen können", so Dr.Ralph Hartmann, Geschäftsführer, zur Entwicklung des Unternehmens. "Sehrerfreulich ist auch die Entwicklung in 2019. Per Ende März liegen wir aufPlan und erwarten auch für 2019 insgesamt ein 2-stelliges Wachstum",ergänzt Ralph Hartmann. "Wir werten diese Geschäftsentwicklung als Belegfür die hohe Professionalität und Reflexionsfähigkeit unserer Kolleginnenund Kollegen." HR7 feiert in diesem Jahr erst den 8. Geburtstag, umsobeachtlicher ist das stetige Firmenwachstum. "Wir haben von Anfang an einklares Konzept definiert und setzen dieses Verständnis vonPersonaldienstleistung konsequent um. Bei uns gibt es keine Tabus, wirkümmern uns um jeden Menschen, der arbeiten möchte, und gehen sehrindividuell auf die jeweiligen Bedürfnisse und Fähigkeiten ein, erläutertRalph Hartmann die Philosophie. Offensichtlich zahlt sich dies aus. DasUnternehmen wächst seit Gründung kontinuierlich im zweistelligen Bereich.Die hohe Qualität der Arbeit wurde in 2018 erneut durch diverseAuszeichnungen belohnt: unter anderem wurde HR7 nach einer Focus-Analysezum 3. Mal nacheinander zum Top-Dienstleister Deutschlands gekürt. Stolzerklärt Ralph Hartmann: "Diese Auszeichnungen belohnen unser hohesEngagement und unseren Qualitätsanspruch. Wir werden uns denHerausforderungen und vielseitigen Veränderungen am Markt auch zukünftigstellen und streben auch weiterhin eine positive Entwicklung an."Wir werden die Entwicklung von HR7 weiter verfolgen und wünschen auchzukünftig viel Erfolg!HR7 wurde 2011 als unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmengegründet. Wir stehen für eine professionelle und zuverlässigeDienstleistung in den Segmenten Arbeitnehmerüberlassung,Personalvermittlung und -beratung, On-site Management, Interim Managementund Inhouse Outsourcing.HR7 beschäftigt heute im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung über 750Mitarbeiter, die durch 5 Büros vor Ort persönlich betreut werden.Durchschnittlich 150 Arbeitnehmer werden jährlich von uns direktvermittelt. Zusätzlich werden jedes Jahr zahlreiche Beratungsprojekte,Interim Mandate etc. bearbeitet.Unser Anspruch ist die Verbindung von Geschwindigkeit und Qualität. Davonprofitieren unsere Kunden ebenso wie Sie als Bewerber.HR7 ist ein geschätzter Partner von führenden Unternehmen undInstitutionen. Unser Referenzspektrum ist ein Beleg dafür. UnsereMitarbeiterbewertungen liegen deutlich über dem Branchendurchschnitt. HR7ist mehrfach ausgezeichnet und gehört zu den besten PersonaldienstleisternDeutschlands.Unser Anspruch ist die Verbindung von Geschwindigkeit und Qualität. Davonprofitieren unsere Kunden unterschiedlichster Branchen schon seit Jahren.Nehmen Sie uns in die Pflicht - wir stellen uns gerne Ihren Anforderungen.Auf Wunsch nennen wir Ihnen entsprechende Referenzen - wahlweise aus Ihremmittelbaren oder unmittelbaren Branchenumfeld oder gerne nach funktionalenAspekten.KontaktHR7 GmbH The Job FactoryKatharina BernhardtRödingsmarkt 3920459 Hamburg040-36157390mailto:k.bernhardt@hr7-gmbh.dehttp://www.hr7-gmbh.deZu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.ADENION_1557219126.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* 364597.jpg (jpg, 63 KByte)Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

