Der Kurswert der Continental Aktie steigt bereits seit Beginn des Jahres. Aktuell findet eine leichte Abwärtsbewegung statt. Der Kurswert liegt bei 142 Euro und ist um 0,3 % gesunken. Die SMAs zeigten bisher ein Kaufsignal an. Im Laufe der Woche könnte es zu einem weiteren kommen, da die 38-Tagelinie und die 200-Tagelinie sich sehr nahe sind und in entgegengesetzte Richtungen laufen. Der MACD zeigte vor einigen Tagen ein Verkaufssignal an. Der RSI bewegt sich in der neutralen Zone.

