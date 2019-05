Der Kurs der Siltronic Aktie hat sich nach einem Abwärtstrend beruhigt und sich in einen Seitwärtstrend umgewandelt. Die SMAs zeigten zuletzt ein Kaufsignal an und verlaufen überwiegend unter dem Kurs. Die 200-Tagelinie ist jedoch über diesem zu finden. Der aktuelle Kurswert liegt bei 86 Euro und ist um 0,4 % gesunken. Die Linien des MACD sind zusammengelaufen und bewegen sich ineinander. Der RSI liegt bei 50 Punkten und bewegt sich mittig in der neutralen Zone.

Ein Rundumblick im 4 Stundenchart!

