Lkw könnten künftig während der Fahrt Strom tanken. Auf einem Teil der A5 soll die Technologie nun unter realen Bedingungen erprobt werden.

Die erste Elektro-Autobahn für den Güterverkehr in Deutschland ist am Dienstag in Hessen in Betrieb genommen worden. "Wir müssen in innovative Lösungen investieren", sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), bei der ...

