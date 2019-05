Elektroautos als vollwertige Firmenwagen? Da dominieren Sorgen um Reichweiten und Lademöglichkeiten auf Langstrecken. Doch es geht - wenn alle Beteiligten eingefahrene Gewohnheiten etwas verändern.

Klaus Baumgärtner wirkt müde an diesem Montagmorgen. Am Wochenende war der Chef der Beratungsfirma BridgingIT in Dublin, wo sein Sohn studiert. Wie immer mit dem Auto, genauer: mit dem Firmenwagen. So weit, so normal. Doch Baumgärtner musste auf der 1400 Kilometer langen Strecke nicht ein Mal tanken - dafür aber drei Mal an eine Ladesäule: Sein Firmenwagen ist ein Tesla. Baumgärtner und 34 seiner Mitarbeiter fahren Elektroautos als Dienstwagen. Damit gehören sie zu den Pionieren; nur 0,8 Prozent der deutschen Firmenautos sind elektrisch.

"Im Prinzip", sagt Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management der FH Bergisch Gladbach, wachse "bei Flottenmanagern und Selbstständigen das Interesse an Elektromobilität. Viele kalkulieren es derzeit erstmals durch." Doch es gebe noch Bedenken. "Vor allem wegen Reichweiten und Lademöglichkeiten auf Langstrecken." Diese Bedenken wollen Baumgärtner und Dirk Braun, Flottenmanager der GmbH mit 600 Mitarbeitern und 270 Firmenwagen, zerstreuen. "Und das geht am besten durch gelebte Praxis, nicht mit Studien", sagt Braun.

Die Teslas sind "als ganz normale Firmenwagen im Einsatz - nicht etwa nur Marketingtool", betont Baumgärtner. Sie müssten zu 100 Prozent alltagstauglich sein. Das funktioniert? "Besser als gedacht", sagt Flottenmanager Braun. Vier Millionen Kilometer sind die Berater mit den 34 Teslas gefahren; nie blieb einer liegen. Die Autos hätten sich ...

