Erst werden neue Höchstwerte erreicht und der Aufwärtstrend scheint unhaltbar, doch dann fällt die Aktie und der Wert knickt erheblich ein. Der Widerstand liegt bei etwa 224 € und die eher weit entfernte Unterstützung von 184 € konnte bisher noch nicht unterschritten werden. Der Kurs rutschte unter das Bollinger Band. Der CCI sank ebenfalls in den überverkauften Bereich. In einem der Vormonate ist ebenfalls ein gleicher Verlauf zu erkennen, was auf einen erneuten Kursanstieg hoffen lässt.

