++ Deutsche Werksaufträge erholen sich im März leicht ++ DE30 klettert zurück über 12.300 Punkte-Marke ++ BMW fällt nach drohender Kartellstrafe ++Die europäischen Aktienmärkte eröffneten am Dienstag nach einer insgesamt positiven asiatischen Sitzung gemischt. An den britischen, französischen und belgischen Börsen war in den ersten Handelsminuten eine gewisse Schwäche zu erkennen, während die Aktien aus Spanien, Italien und Deutschland zulegen konnten. Immobiliengesellschaften schnitten besser ab, während Banken am meisten zurückblieben. Der deutsche Auftragseingang in der Industrie stieg im März wieder an, aber das Ausmaß der Erholung fiel eher gering aus. Quelle: Bloomberg Die Werksauftragsdaten aus Deutschland für März wurden heute früh veröffentlicht und zeigten die erwartete Erholung. Der Auftragseingang in der Industrie stieg nämlich um 0,6% im Monatsvergleich, nach zwei starken Rückgängen im Januar und Februar. Dennoch war der Wert schwächer als der erwartete Marktkonsens (1,4% im Monatsvergleich). Die Details des Berichts zeigen, dass Deutschland ...

