Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - May 7, 2019) - UrbanGold Minerals Inc. (TSXV: UGM) (« UrbanGold » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer un placement privé non négocié (le « placement privé ») visant jusqu'à 5 454 545 unités (les « unités ») au prix de 0,11 $ par unité, pour un produit brut pouvant atteindre 600 000 $. Chaque unité se compose d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'action. Chaque bon de souscription confère au porteur le droit d'acquérir une action ordinaire supplémentaire du capital social de la Société au prix de 0,16 $ par action, sur une période de deux ans suivant la date d'émission des unités.

La Société est ravie d'obtenir le soutien de deux importants fonds basés au Québec, soit SIDEX, société en commandite (« SIDEX »), et le fonds d'investissement minier SDBJ (« SDBJ »), qui seront les principaux donneurs d'ordres dans le cadre du placement privé. La direction est également heureuse de participer au placement privé jusqu'à hauteur de 10 %. UrbanGold est présentement bien financée pour mettre en œuvre son programme d'exploration de 1,2 million de dollars, les travaux héliportés ayant déjà débuté sur la propriété StarGold (voir communiqué publié par UGM le 24 avril 2019).

Les fonds supplémentaires seront utilisés pour bonifier les travaux d'exploration sur ses propriétés Monaco et StarGold, où des valeurs aurifères historiques atteignant 279 g/t d'or ont été obtenues d'échantillons choisis provenant d'un gros bloc riche en sulfures (voir communiqué publié par UGM le 21 février 2019). Une partie des fonds servira également au développement de l'entreprise et à des fins générales de fonds de roulement.

La Société pourrait payer des frais d'intermédiation sur une partie du placement privé, conformément aux lois applicables sur les valeurs mobilières et aux politiques de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »). Conformément aux exigences de la dispense pour les courtiers en placement, la Société confirme qu'il n'y a aucun fait important ou changement important relatif à la Société qui n'aurait pas été rendu public.

La clôture du placement privé devrait avoir lieu le ou autour du 31 mai 2019 mais demeure à la discrétion de la Société. La Société annoncera l'issue du placement privé après la clôture dans un communiqué de presse ultérieur.

Le placement privé demeure sujet à l'approbation de la Bourse.

Les valeurs mobilières du placement privé n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée « Securities Act of 1933 », dans sa version modifiée (la « loi de 1933 »), ni en vertu de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offertes ni vendues, directement ou indirectement, ni livrées à l'intérieur des États-Unis à, ou pour le compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis (tel que défini dans le Règlement S de la loi de 1933) en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat de ces valeurs mobilières aux États-Unis.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité concernant la pertinence ou l'exactitude du présent communiqué. Il est à noter que les échantillons choisis sont par définition sélectifs et ne sont donc pas nécessairement représentatifs de la minéralisation encaissée sur la propriété.

À propos de SIDEX

Créée en 2001, SIDEX est une initiative du gouvernement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ. SIDEX a pour mission d'investir dans des entreprises engagées en exploration minière au Québec afin de diversifier l'inventaire minéral du Québec et encourager la relève et l'innovation. SIDEX a investi plus de 90 millions de dollars à ce jour dans des sociétés d'exploration minière et leurs projets au Québec.

À propos de la SDBJ

Mise sur pied en 1971 en vertu de la Loi sur le développement de la région de la Baie James, la SDBJ a pour mission de favoriser le développement économique et la mise en valeur et l'exploitation des ressources naturelles du territoire de la Baie-James, autres que les ressources hydroélectriques relevant du mandat d'Hydro-Québec, dans une perspective de développement durable. La SDBJ peut générer, soutenir et réaliser des projets en vue d'atteindre ces objectifs.

À propos d'UrbanGold

UrbanGold est une société constituée en vertu des lois fédérales canadiennes dont le siège social est situé à Ottawa en Ontario (Canada). La Société se consacre à l'évaluation, l'acquisition et l'exploration de propriétés minières au Canada, ses activités étant présentement concentrées au Québec. La Société prévoit ultimement développer ses propriétés, les avancer jusqu'à l'étape de la production, accorder des options sur ses propriétés à des tierces parties, ou les vendre. La Société n'a pas encore déterminé si ses propriétés renferment des réserves minérales qui sont économiquement récupérables, de telle sorte que la Société est considérée comme étant à l'étape de l'exploration.

Renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois applicables sur les valeurs mobilières et couvert par les protections créées par ces lois. Les « renseignements prospectifs » comprennent des énoncés qui utilisent une terminologie prospective comme « peut », « sera », « prévu », « a l'intention », « anticipe », « est d'avis », « continue », « potentiel », ou des formulations négatives de ces termes ou d'autres variations ou des termes comparables.

Les renseignements prospectifs ne sont pas garants des rendements futurs et reposent sur différentes estimations et hypothèses formulées par la direction au moment où les énoncés sont faits. Par ailleurs, ces renseignements prospectifs impliquent différents risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les plans, les intentions, les activités, les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des plans, intentions, activités, résultats, rendement ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les renseignements prospectifs. Il y a lieu de consulter la rubrique « Facteurs de risques » du prospectus définitif de la Société daté du 13 décembre 2018, déposé sur SEDAR (www.sedar.com), pour une discussion de ces risques.

La Société met en garde le lecteur à l'effet qu'il n'y a aucune garantie que les renseignements prospectifs s'avéreront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux anticipés dans de tels énoncés. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas accorder d'importance indue aux renseignements prospectifs.

Sauf si requis par la loi, la Société n'assume aucune obligation de publier une révision des renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date des présentes.

Pour plus d'information :

Mathieu Stephens, chef de la direction

mstephens@urbangoldminerals.com

Téléphone: (613) 721-2919

www.urbangoldminerals.com

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/44577