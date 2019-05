Der letzte deutsche Warenhauskonzern muss wieder schwarze Zahlen schreiben. Galeria Karstadt Kaufhof will bei Stellenabbau um jede Stelle kämpfen.

Der Chef von Galeria Karstadt Kaufhof, Stephan Fanderl, will den rote Zahlen schreibenden Konzern bis zum Geschäftsjahr 2020/21 wieder profitabel machen. "Die Lage ist angespannt, aber wir sind optimistisch", sagte der Manager im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstagsausgabe) und kündigte an: "Wir werden in diesem Jahr die Voraussetzungen für ein erfolgreiches gemeinsames Unternehmen schaffen."

Die Herausforderung für den letzten deutschen Warenhauskonzern ist nach den Worten von Fanderl groß. ...

