Nasdaq-100 - Wieder abgeprallt

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Wie in der letzten Tageschart-Besprechung des Nasdaq-100 Index präferiert, zog der Index noch einmal in Richtung des Dreifachwiderstands bei 7.852 Punkten an. Zum Schluss der Vorwoche standen die Zeichen eigentlich auf einen baldigen bullischen Ausbruch auf neue Allzeithochs. Dem machte aber Donald Trump mit seinen Tweets, in denen er weitere Zölle gegenüber China andeutete, einen Strich durch die Rechnung. Die Tech-Titel eröffneten am Montag mit einem Downgap, erholten sich aber schnell wieder.

Kurzfristig hat sich damit eine Range ausgebildet. Man kann diese Seitwärtszone grob zwischen 7.850 und 7.650 Punkten anberaumen. Erst wenn der Index diesen Bereich verlässt, entstehen neue Handelssignale. Auf der Oberseite winken über 7.852 Punkten Kurse um 8.000 Punkte. Auf der Unterseite droht ein Rücklauf in Richtung 7.510 Punkte, wo in Kürze auch der EMA50 verlaufen wird, sollten die Tiefs um 7.650 Punkte unterboten werden.

Grundsätzlich ist der Nasdaq-100 in den vergangenen Wochen prächtig gelaufen. Ein Pullback an den EMA50 ähnlich wie im März wäre also nichts Ungewöhnliches, sondern technisch sogar zu begrüßen, um die überkaufte Situation im mittelfristigen Bild etwas abzubauen.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.02.2019 - 06.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2014 - 06.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX7RSU 16,13 5.940 4,28 28.06.2019 NASDAQ-100 Index HX7RTV 9,90 6.640 6,97 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.05.2019; 14:46 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX8QAM 7,85 8.620 8,84 28.06.2019 NASDAQ-100 Index HX7VBM 3,09 8.080 22,51 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.05.2019; 14:48 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100 Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Wieder abgeprallt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).