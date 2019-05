Insgesamt will Cree eine Milliarde US-Dollar in den Ausbau des Fertigungscampus investieren, der den Wechsel der Branche von Silizium (Si) zu Siliziumkarbid (SiC) beschleunigen soll. Teil dieses Campus im US-amerikanischen Durham soll eine automatisierte 200-mm-Fertigungsanlage sowie eine Materials-Mega-Factory werden. Es handelt sich dabei um die bisher größte Investition des Unternehmens in den Ausbau ihres Wolfspeed-Geschäfts mit Siliziumkarbid und GaN auf Siliziumkarbid.

2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und die Produktion in Betrieb genommen werden. ...

