Die Stimmung am Markt hat sich wieder eingetrübt und die US-Börsen sind am Mittag ins Minus gerutscht. Damit haben Anleger in Stuttgart einen guten Riecher bewiesen - Puts waren eifrig gesucht. Bei Wirecard hingegen erwarten die Anleger weiter steigende Kurse - Calls wurden immer wieder gekauft. Über die Trends an der EUWAX und den Handel an den Finanzmärkten am Dienstag berichtet Cornelia Frey.