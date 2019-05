Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.PAL: Palfinger am 7.5. -2,14%, Volumen 45% normaler Tage , WXF: Warimpex am 7.5. -2,11%, Volumen 485% normaler Tage , ROS: Rosenbauer am 7.5. -2,07%, Volumen 76% normaler Tage , UBM: UBM am 7.5. 1,70%, Volumen 133% normaler Tage , AGR: Agrana am 7.5. 3,00%, Volumen 61% normaler Tage , AMS: AMS am 7.5. 3,51%, Volumen 125% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. AMS AMS 39.800 3.51% Agrana AGR 19.900 3.00% UBM UBM 41.800 1.70% Rosenbauer ROS 42.600 -2.07% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...