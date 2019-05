Italiens Populisten attackieren die Unabhängigkeit der heimischen Notenbank. Per Gesetz wollen sie deren Goldreserven staatlich vereinnahmen.

Italienische Politiker schaffen es immer wieder, für Aufregung zu sorgen. Besonders gut funktioniert das mit einem Thema, das in allen Ländern die Gemüter und die Fantasie bewegt: Gold. Zurzeit zirkuliert in Rom ein Gesetzentwurf zu den Goldreserven der italienischen Notenbank, der Chancen hat, im Parlament eine Mehrheit zu finden.

Wortführer ist der Lega-Politiker Claudio Borghi, ein Euro-Skeptiker, der dem Haushaltsausschuss der Abgeordnetenkammer vorsitzt. "In Italien gibt es selbst Gesetze, die den Verkauf von Brötchen beim Metzger regeln, aber es fehlt eine Gesetzesnorm, die klar sagt, wem die Goldreserven gehören", sagte er in einem Interview - und beantwortete diese Frage sogleich in populistischer Manier: "Das Gold gehört den Italienern."

Der Gesetzgeber müsse eingreifen, um der "Anomalie des Goldes, das von der Notenbank gehalten und verwaltet, aber nicht besessen wird, ein Ende zu machen". Sofort tauchten Spekulationen in Italien auf, die Regierung wolle Zugriff auf die Goldreserven haben, um das anstehende riesige Haushaltsloch im Herbst zu stopfen, was sonst nur mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer möglich wäre.

Einen solchen Plan streitet Borghi allerdings ab. Ihm geht es offenbar nur um das populistische Signal, dass der heimische Goldschatz dem Volk gehört. Dabei geht es um sehr viel. Italien hat nach der US-Notenbank (Fed), der Bundesbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) die viertgrößten Goldreserven der Welt und damit den zweitgrößten Bestand der Euro-Zone.

Im Februar waren es laut Banca d'Italia Reserven von 91,8 Milliarden Euro. Das sind 2.?452 Tonnen, 4,1 davon in Münzen und der Rest in Barren. Nur 1.100 Tonnen, etwas mehr als 44 Prozent, sind in Italien. Der Rest ist in den Tresoren anderer Zentralbanken: rund 43 Prozent in den USA und jeweils etwa sechs Prozent in der Schweiz und in Großbritannien.

Nicht ohne die EZB

Italiens Notenbankchef Ignazio Visco antwortete indirekt auf die Attacke aus der Politik. Bei der Vorlage der Bilanz 2018 erklärte er Ende März: "Die Banca d'Italia ist ein Institut des öffentlichen Rechts, das die Funktionen erfüllt, die von italienischen und europäischen Gesetzen vorgeschrieben sind." Die Notenbank habe das "Besitzrecht an den Goldreserven".

Und Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank, stellte in einem Brief an zwei italienische Mitglieder des Europaparlaments klar: "Die EZB hat Operationen mit den Fremdwährungsreserven bei den nationalen Notenbanken und der Devisenbilanz der Mitgliedstaaten oberhalb eines bestimmten Schwellenwerts zu genehmigen."

Im Klartext: Wer immer in Italien in größerem Umfang mit Gold oder Devisen handeln will,

