Beim Wachstum aus eigener Kraft stößt Deutschlands größter Börsenbetreiber an seine Grenzen. Konzernchef Theodor Weimer setzt daher auf Zukäufe.

Theodor Weimer hat sieben Jahre für Goldman Sachs gearbeitet. Seine Erfahrung als Investmentbanker kann der Vorstandschef der Deutschen Börse aktuell gut gebrauchen. Denn nach dem Übergangsjahr 2018, in dem der 59-Jährige den hessischen Dax-Konzern stabilisiert und umgebaut hat, steht das laufende Jahr ganz im Zeichen von Übernahmen.

"Wir brauchen größere Deals, die uns weiter nach vorne bringen", sagte Weimer bereits Ende 2018 im Handelsblatt-Interview. Er hat seinen Worten inzwischen Taten folgen lassen. Im April kaufte der Konzern für 850 Millionen Dollar den US-Konzern Axioma, um das eigene Indexgeschäft zu stärken. Zudem verhandelt die Deutsche Börse mit dem Finanzkonzern Refinitiv über einen Kauf der Devisenhandelsplattform FXall, die mehrere Milliarden Euro kosten könnte.

Weimer will durch Übernahmen verhindern, dass der Abstand zwischen der Deutschen Börse und den wertvollsten Börsenbetreibern aus den USA zu groß wird. Die Chicago Mercantile Exchange (CME) ist aktuell 56,9 Milliarden Euro wert, die Intercontinental Exchange (ICE) aus Atlanta 40,8 Milliarden Euro. Die Deutsche Börse hinkt mit 23,1 Milliarden Euro deutlich hinterher.

Das Streben nach Größe ist auf die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells zurückzuführen. Der Anteil der Fixkosten für den Betrieb der Handelssysteme ist relativ hoch. Und je mehr Geschäfte über diese Systeme abgewickelt werden, desto mehr Gewinn bleibt hängen. "Wir haben eine IT, die locker das Fünffache, wenn es darauf ankommt auch das Zehnfache unserer täglichen Transaktionen machen kann", betont Weimer.

Seine Vorgänger haben versucht, durch Zusammenschlüsse mit anderen Börsenbetreibern mehr Geschäfte auf eine Plattform zu bekommen - und scheiterten damit allesamt. Fusionsversuche mit der Londoner Börse scheiterten sogar mehrfach. Ein Grund dafür war der Widerstand von Regulatoren und Politikern. Diese sehen Börsen häufig als nationale Prestigeobjekte an. Und sie können Fusionen torpedieren, wenn sie dadurch einen Bedeutungsverlust des heimischen Finanzplatzes fürchten.

Weimer hat deshalb bereits kurz nach seinem Amtsantritt Anfang 2018 deutlich gemacht, dass er keine Deals in Angriff nehmen will, bei denen der Hauptsitz der Deutschen Börse in Eschborn bei Frankfurt gefährdet würde. Der Vorstandschef sieht sich stattdessen nach Zukaufsmöglichkeiten in fünf Bereichen um, in denen es weniger politische Befindlichkeiten gibt: im Anleihehandel, im Datengeschäft, im Handel mit Währungen und Rohstoffen sowie im Fondsservicegeschäft.

