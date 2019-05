Seit Jahresbeginn haben Hochzinsanleihen rund sieben Prozent abgeworfen. Doch trotz attraktiver Renditen sollten Anleger Rücksetzer abwarten.

Wie groß die Nervosität an den Märkten ist, zeigt die jüngste Twitter-Attacke von US-Präsident Donald Trump. Seine über das soziale Netzwerk verbreitete Drohung, die Zölle für chinesische Waren zu erhöhen, hinterließ nicht nur am Aktienmarkt Spuren. Der Tweet hievte auch die Renditen europäischer Hochzinsanleihen in die Höhe, also Zinspapiere von Emittenten schwächerer Bonität.

Entsprechend sackten die Kurse der Papiere ab. Insbesondere für die exportabhängigen Automobilzulieferer, ein wichtiger Sektor in dem Junk-Bonds-Markt, verloren die Kurse deutlich, kletterten damit die Renditen. Patrick Zeenni, Experte für Hochzinsanleihen beim Vermögensverwalter Candriam ist zwar überzeugt: "Trump blufft im Handelsstreit mit China."

Der US-Präsident werde alles daransetzen, dass ein Deal zustande kommt, spätestens wenn er sich im November 2020 zur Wiederwahl stellt. Doch dass die Bondskurse auf einzelne Tweets des US-Präsidenten reagieren, liegt vor allem daran, dass die Kursrally bei Hochzinsanleihen schon extrem heiß gelaufen ist. Für Anleger ist das ein klares Signal, zunächst einmal abzuwarten, wie Bondsexperten raten.

Seit Jahresbeginn hat das Marktbarometer für europäische Junk-Bonds der US-Bank Bank of America Merill Lynch, der "Bofa Merill Lynch Euro Developed Markets Non-Financials High Yield Index", um rund sieben Prozent zugelegt. Den kräftigen Einbruch der Kurse von Ende 2018 hat die Anlageklasse damit mehr als wettgemacht.

Zwar werfen die Schrottanleihen mit derzeit im Schnitt rund 3,5 Prozent noch deutlich mehr Rendite ab, als etwa sichere Bundesanleihen oder Unternehmensbonds mit Topbonität. Doch immer mehr Finanzprofis fragen sich, wie weit die Rally noch gehen kann.

So sagt etwa Peter Aspbury, Portfoliomanager bei JP Morgan Asset Management: "Bleiben die Risikoaufschläge (gegenüber Staatsanleihen) konstant, dürfte der Ertrag auf das gesamte Jahr bei neun Prozent liegen. Das hat unsere Erwartungen weit übertroffen.". Aus seiner Sicht müssen sich Anleger jetzt jedoch mit den Zinserträgen der Anleihen zufriedengeben.

Raum für weitere Kurssprünge sieht er kaum: "Es ist keine Frage, dass die US-Konjunktur etwas langsamer wachsen wird. Das begrenzt das Potenzial für weitere Kursanstiege."

Europawahl im Blick

Stattdessen rücken nun wieder die Gefahren in den ...

