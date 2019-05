Die Verbindung zwischen den beiden Großstädten gehört zu den nachfragestärksten Fernverkehrsverbindungen. Bald soll es eine neue Linie geben.

Auf der wichtigen Pendlerstrecke Berlin-Hamburg will die Deutsche Bahn ab Dezember 2021 ICEs im Halbstundentakt fahren lassen. Das kündigte Bahnchef Richard Lutz am Dienstagabend bei einem "Schienengipfel" mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in Berlin an. Zuvor hatte das Wirtschaftsmagazin ...

