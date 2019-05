Der chinesische Konzern Tencent war einst für Messenger-Dienste und Social Media-Aktivitäten in seinem Heimatland bekannt. Längst aber haben sich die Aktivitäten des Internetriesen ausgeweitet. Der in den in Asien weit verbreiteten Chatdienst WeChat integrierte Bezahldienst WeChat Pay ist nach AliPay mittlerweile die Nummer zwei auf dem chinesischen Mobile-Payment-Markt. Als Publisher von Online-Spielen gilt Tencent gar als die Nummer eins in der Welt. Nun kommt ein völlig neues Betätigungsfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...