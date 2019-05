Der griechische Premier will in Wirtschaft und Soziales investieren. Gleichzeitig sollen die Gläubiger des Landes ruhiggestellt werden.

In Griechenland soll noch in diesem Monat die Mehrwertsteuer für Gastronomie, Nahrungsmittel und Energie gesenkt werden. Das sagte der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras am Dienstagabend in Athen.

Die Gläubiger bräuchten sich keine Sorgen zu machen - mit einem Sonderfonds will Tsipras die Verpflichtungen Griechenlands sicher stellen. Derweil beginnt am Mittwoch im Athener Parlament die Debatte zur Vertrauensfrage für seine Regierung.

Die Sparmaßnahmen der vergangenen Jahre hätten Früchte getragen, sagte Tsipras auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Nun gelte es, nach Jahren der Einsparungen in die Sozial- und Wirtschaftspolitik zu investieren.

Noch in diesem Monat soll demnach die Mehrwertsteuer für Lebensmittel und Gastronomie von 24 auf 13 Prozent sinken. Das solle unter anderem den für Griechenland wichtigen Bereich Tourismus ankurbeln, sagte Tsipras. Aber auch die Energie soll für die Menschen günstiger werden - bei Strom ...

