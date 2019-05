Armonk/Wien - In dem von IBM geförderten Projekt "Project Owl" haben Forscher erstmals WLAN-Netzwerke aus wasserdichten "Gummienten" erzeugt, die selbst bei Naturkatastrophen noch funktionieren. Dadurch soll auch in stark betroffenen Gebieten noch drahtlose Kommunikation möglich sein. Das Netzwerk wurde bereits erfolgreich in Puerto Rico getestet.

"Kommunikation ist bei Naturkatastrophen von grosser Bedeutung. Dabei gibt es oft sowohl Probleme mit der beschädigten Infrastruktur als auch mit der Überlastung durch den stark erhöhten Bedarf an Kommunikation. Unser Alltag funktioniert nur, weil permanente Kommunikation und Koordinierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...