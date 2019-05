Der amerikanische Hersteller von Baumaterialien Louisiana-Pacific Corporation (ISIN: US5463471053, NYSE: LPX) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,135 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen 0,54 US-Dollar Dividende. Beim derzeitigen Börsenkurs von 24,20 US-Dollar (Stand: 7. Mai 2019) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,23 Prozent. Das Unternehmen mit Sitz in in ...

