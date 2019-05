Zürich (ots) -



Noch in den 1990er Jahren waren die Kantone Genf und Waadt unter

den Schlusslichtern der Schweizer Wirtschaft. Heute dagegen zeichnen

sie sich durch eine diversifizierte, international ausgerichtete und

resiliente Wirtschaft aus. Mit der Analyse der Genferseeregion will

Avenir Suisse die Aufmerksamkeit auf einen in der Restschweiz oft

wenig beachteten Boom lenken, thematisiert aber auch die noch

ungelösten Fragen.



Wer denkt, Zürich und Basel seien alleine die unbestrittenen

Wirtschaftsmotoren der Schweiz, der sollte einen Blick über den

Röstigraben werfen. Am Arc lémanique ist in den letzten zwei

Jahrzehnten eine starke Dynamik entstanden, in wirtschaftlicher wie

in gesellschaftlicher Hinsicht.



1. Eindrücklich entwickelt haben sich zum Beispiel die Hochschulen

der Region. Die Universitäten Genf, Lausanne sowie die EPFL

versammeln 28% aller Schweizer Studentinnen und Studenten

unter ihrem Dach. Sie ziehen aber überdurchschnittlich viele

Ressourcen an: 34% aller Drittmittel für die Forschung flossen

seit 2010 zum Arc lémanique - und 43% aller EU-Fördermittel.

International besonders attraktiv ist die EPFL, wo rund 50% der

Studierenden eine ausländische Vorbildung haben (zum Vergleich,

ETH 33%).

2. Ein weiteres Indiz für die Wirtschaftsdynamik sind die

Start-up-Finanzierungen. Zwischen 2013 und 2017 wurde die

Hälfte des in der Schweiz erfassten Wagniskapitals in der

Genferseeregion platziert, verglichen mit einem Viertel im

Grossraum Zürich. Zur wirtschaftlichen Entwicklung tragen neben

namhaften Organisationen wie das Cern, das Wyss Center oder der

Campus Biotech auch die zahlreichen multinationalen

Unternehmen, zum Beispiel im Pharmasektor bei, in deren

Umkreis sich viele kleine Unternehmen etablieren konnten.

3. Wenig in der Öffentlichkeit bekannt ist zudem, dass Genf nicht

nur Heimat vieler internationaler Organisationen ist, sondern

auch ein führender Standort im internationalen Rohstoffhandel.

Fünf der zehn umsatzstärksten Unternehmen der Schweiz haben

hier ihren Sitz und stammen aus dieser Branche. In der Region

wird rund die Hälfte des weltweiten Kaffee- und Zuckerhandels

und ein Drittel des Handels mit Erdöl, Getreide und Ölsaaten

abgewickelt.

4. Nicht zuletzt spiegelt sich die Agilität der Region in den

schönen Künsten. Von 200 Musikfestivals in der Schweiz finden

mehr als 30% an den Ufern des Genfersees statt. Da Festivals in

der Schweiz vor allem eigenfinanziert sind, zeigt dies auch die

Dynamik und private Initiativkraft der Region auf.

5. In Sachen direkter Demokratie und Einbezug der lokalen

Bevölkerung ist die Region voraus: Auf Gemeindeebene dürfen die

Ausländer wählen und abstimmen, manchenorts sind sie selbst

sogar wählbar.



Über all diesen Erfolgen dürfen die bestehenden Probleme nicht

ignoriert werden.



1. Die steuerliche Ausschöpfungsquote in der Region ist die

höchste der Schweiz. Während sie aber im Kanton Waadt für den

Abbau der Schulden eingesetzt wurde, trägt der Kanton Genf

weiterhin Schulden von ca. 37 000 Fr. pro Einwohner. In

Basel-Stadt, dem am zweitstärksten belasteten Kanton, liegen

die Verbindlichkeiten pro Einwohner um 10 000 Fr. tiefer. Auch

der Deckungsgrad der kantonalen Pensionskassen ist mit 61% (GE)

und 73% (VD) tief, was eine implizite Schuld für künftige

Generationen darstellt.

2. Notorische Engpässe gibt es auch auf dem Immobilienmarkt und in

der Verkehrspolitik. In beiden Bereichen können nur liberale

Therapieansätze zur nachhaltigen Besserung beitragen.



Das neue «avenir spezial» ermöglicht in staatspolitischer Hinsicht

eine klare Schlussfolgerung: Der Schweizer Föderalismus ist ein

äusserst erfolgreiches Lernlabor für den Wettbewerb der besten Ideen,

in dem alle Beteiligten von den unterschiedlichen Erfahrungen

profitieren können. Auch der Genferseebogen bietet den Eidgenossen

«jenseits des Röstigrabens» Stoff für Inspiration.



