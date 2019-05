Bei Vonovia läuft es prächtig, wie die Zahlen am Dienstag klarmachen. Der Immobilienkonzern im ersten Quartal sein operatives Ergebnis von 253 auf 303,6 Millionen Euro verbessert. Die jüngsten Zukäufe in Österreich und Schweden sowie der Immobilienboom in Deutschland halfen. Zudem erhöhte Vonovia leicht die Ertragsprognose für 2019. Das kommt an der Börse gut an - Vonovia ist in der ersten Aktienliga ist am Dienstag mit einem Plus von knapp fünf Prozent der größte Gewinn. ...

