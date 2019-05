Die Entwicklung des Leitindex steht weiter im Zeichen des Handelskriegs zwischen China und den USA. Zahlreiche Firmenbilanzen bewegen den Dax bereits.

Der Handelskrieg mit den USA hat China überraschend stark getroffen. Die chinesischen Exporte sind im April stark gefallen. Wie der Zoll am Mittwoch in Peking berichtete, gingen die Ausfuhren um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. Am Sonntag hatte US-Präsident Donald Trump die Handelsgespräche zwischen den beiden Ländern geschockt, in dem er eine Erhöhung der Einfuhrzölle auf chinesische Waren ankündigte.

Die Angst vor weiteren Rückschlägen in den Gesprächen wird vermutlich auch heute das Geschehen an den Märkten bestimmen. Die Börse hatte wohl einen positiven Ausgang des Handelsstreits bereits eingepreist, folglich müssen die Kurse auch heute weiter angepasst werden.

Der Dax öffnete zu Handelsbeginn bei rund 12.111 bei Punkten und damit 18 Punkte über dem Schlusskurs des Vortags. Nach wenigen Minuten schoss der Leitindex auf ein erstes Zwischenhoch von 12.136 Punkten, es kommt wohl ein volatiler Handelstag auf die Märkte zu. Das Handelsgeschehen hatte sich am Dienstag bereits sehr sprunghaft gezeigt: Das Tageshoch lag bei 12.319 Zählern und damit mehr als 250 Punkte über dem Tagestief.

Im Mittelpunkt dürften zur Wochenmitte auch Firmenbilanzen stehen. Einblick in ihre Bücher gewähren unter anderem die Commerzbank, Siemens, die Münchener Rück und Wirecard. Den Fragen der Aktionäre stellen sich die Deutsche Börse und die Allianz.

Auch die am Mittwochmorgen veröffentlichten Daten zur Industrie dürften die Märkte bewegen. Die Industrieproduktion war im März um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Innerhalb der Industrie nahmen die Produktion von Vorleistungsgütern um 0,4 Prozent und die Produktion von Konsumgütern um 1,1 Prozent zu. Die Produktion von Investitionsgütern blieb auf dem Niveau des Vormonats.

Einzelwerte im Fokus

Siemens: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...