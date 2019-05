RHI Magnesita hat ein Trading StatemenT zum 1. Quartal veröffentlicht. Die Umsatzerlöse der Steel Division blieben im Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal unverändert, wobei das Wachstum in Nordamerika und Asien die schwächeren Auslieferungen in Europa und Südamerika kompensierte, so das Unternehmen. Die Division Industrial erzielte im ersten Quartal eine starke Performance und setzte die Dynamik von H2 2018 fort. Dies sei auf höhere Umsätze im Zementgeschäft in China und in der Region Südamerika zurückzuführen. Während die Preise für auf Magnesiumbasis basierende Rohstoffe Anfang des Jahres 2019 etwas nachgelassen haben, stiegen die Rohstoffkosten auf Aluminiumoxidbasis weiter an. Insgesamt bleiben die Aussichten ...

