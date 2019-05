Auch wenn der Auftragseingang des Dienstleisters im ersten Quartal zurückging, verzeichnet das Unternehmen mehr Umsatz. Besonders eine Sparte ist ertragreich.

Der Industriedienstleister Bilfinger hat im Auftaktquartal 2019 von einer besseren Nachfrage aus den Branchen Öl, Gas und Chemie profitiert. Der Umsatz legte in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um neun Prozent auf gut eine Milliarde Euro zu, wie die im SDax notierte Gesellschaft am Mittwoch am Tag der Hauptversammlung in Mannheim mitteilte. Aus eigener Kraft legten die Erlöse sogar um elf Prozent zu.

